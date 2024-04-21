Миколенко входит в топ-5 лучших левых защитников АПЛ – Зинченко проигрывает две сотых
Игроки сборной Украины проводят неплохой сезон в сильнейшей лиге мира.
Эвертон из-за штрафов борется за выживание в АПЛ, однако Виталий Миколенко может занести текущую кампанию себе в актив. Украинец провел 26 поединков в чемпионате, забил два гола и дважды стал MVP матча.
Артета делает это 4 сезон подряд: Зинченко выгоняют из Арсенала даже авторитетные источники – что происходит на самом деле
Средний балл Миколенко от WhoScored в этом сезоне – 6,86. Это пятый показатель среди всех левых защитников АПЛ. Виталий проигрывает только Робертсону, Робинсону, Бёрну и Гвардиолу.
Александр Зинченко сейчас занимает седьмое место в рейтинге левых фулбеков с оценкой 6,84. Он сыграл за Арсенал 25 матчей в АПЛ. Из-за потери формы Саша пропустил отдельные игры, но все равно имеет один гол и два ассиста.
В сборной Украины Миколенко и Зинченко не конкурируют, ведь Александр играет в полузащите, откуда руководит атаками "сине-желтых".