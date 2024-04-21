Эвертон из-за штрафов борется за выживание в АПЛ, однако Виталий Миколенко может занести текущую кампанию себе в актив. Украинец провел 26 поединков в чемпионате, забил два гола и дважды стал MVP матча.

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Средний балл Миколенко от WhoScored в этом сезоне – 6,86. Это пятый показатель среди всех левых защитников АПЛ. Виталий проигрывает только Робертсону, Робинсону, Бёрну и Гвардиолу.

Лучшие левые защитники сегодня встречаются в очном противостоянии. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Ливерпуль на выезде обыграет Фулхэм. Коэффициент на победу команды Энди Робертсона – 1,72. Успех команды Антони Робинсона оценен в 4,58, а ничья – 4,37.

Александр Зинченко сейчас занимает седьмое место в рейтинге левых фулбеков с оценкой 6,84. Он сыграл за Арсенал 25 матчей в АПЛ. Из-за потери формы Саша пропустил отдельные игры, но все равно имеет один гол и два ассиста.

В сборной Украины Миколенко и Зинченко не конкурируют, ведь Александр играет в полузащите, откуда руководит атаками "сине-желтых".