"Лично его не спрашивал об этом, чтобы лишний раз не напоминать о неприятном. Думаю, он очень расстроился из-за трещины, надеюсь, он залечит ее максимально быстро. Очень жаль, что он пропустит чемпионат Европы.

Буяльский раскрыл детали повреждения, из-за которого не поедет на Евро-2020 со сборной Украины

Буяльский – очень важный игрок и для сборной, и для Динамо. Желаю, чтобы до начала сборов в клубе он был готов", – цитирует Миколенко официальный сайт Динамо.

Напомним, Виталий Буяльский оказался в расширенном списке сборной Украины на тренировочный сбор перед началом чемпионата Европы. Однако лидер Динамо был вынужден досрочно покинуть расположение национальной команды. У 28-летнего хавбека обнаружили трещину плюсневой кости ступни. На восстановление Виталию понадобится месяц, поэтому он не поможет команде Шевченко на Евро-2020, которое стартует 11 июня.

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