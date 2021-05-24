"Травма, как врачи говорят, не слишком сложная, но в таком месте, где идут нагрузки на ногу. Нужно внимательно смотреть. Процедуры делаю, покой. Трещина – это было после игры с Зарей за Кубок. Был удар, игровой момент. Неважно, кто ударил, я почувствовал резкую боль, но потом начал бегать, вроде разбегался, думал, что обычная гематома, я доиграл нормально.

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Затем приехал в сборную, тоже тренировался, под конец тренировки начинала болеть. Я еще потерпел дня три, а уже на четвертый день она еще хуже начала болеть. Я уже сказал врачу, чтобы сделать обследование. Когда сделал первый раз КТ, сразу увидели. Я не поверил. Попросил сделать еще МРТ и все же поверил, что такое может быть.

Андрей Николаевич вызвал к себе, поговорили с ним. Он сказал, что на этом жизнь не заканчивается, но сам понимаю, что шансов может таких и не будет, но будем надеяться, что все наладится. Сейчас я несколько дней дома, на базу приезжаю, делаю процедуры, в кино хожу. Надеюсь на рыбалку поехать, возможно, если врачи дадут разрешение, куда-то полечу отдыхать.

Следующие обследование у нас через две с половиной недели, посмотрят как идет восстановление. Затем будет понятно, но минимум три недели, ну и потом нужно потихоньку начинать нагружать ногу, чтобы не ухудшить. Каждому из ребят и Андрею Николаевичу говорил, что верю, что они выйдут из группы, и пройдут как можна дальше, потому поддерживаю их и хочу пожелать только удачи", – признался Буяльский в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, у хавбека обнаружили трещину плюсневой кости ступни. На восстановление Виталию понадобится месяц, поэтому он не поможет Шевченко на Евро-2020, которое стартует 11 июня.

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