Месси забил самый красивый гол сезона в Лиге чемпионов

Гол капитана Барселоны Лионеля Месси в ворота Ливерпуля был признан лучшим в сезоне 2018/19 в Лиге чемпионов.

Лионель Месси забил фантастический гол со штрафного в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против Ливерпуля (3:0). УЕФА признал этот мяч лучшим в сезоне.

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Тогда "блаугранас" одержали уверенную победу и были одной ногой в финале. Но через 6 дней произошло чудо на Энфилде, и испанцы остались за бортом турнира.

Последний раз Барселона выигрывала Лигу чемпионов в сезоне 2014/15, обыграв в финале туринский Ювентус (3:1).