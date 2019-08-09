toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Месси забил самый красивый гол сезона в Лиге чемпионов

17:08 56 Читати українською
Месси забил самый красивый гол сезона в Лиге чемпионов
Лионель Месси / ФК Барселона

Гол капитана Барселоны Лионеля Месси в ворота Ливерпуля был признан лучшим в сезоне 2018/19 в Лиге чемпионов.

26’ Луис Суарес
75’ Лионель Месси
82’ Лионель Месси
 
26’ Луис Суарес
75’ Лионель Месси
82’ Лионель Месси

Лионель Месси забил фантастический гол со штрафного в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против Ливерпуля (3:0). УЕФА признал этот мяч лучшим в сезоне.

Месси восстанавливается от травмы – Барселона представила мотивирующее видео

Тогда "блаугранас" одержали уверенную победу и были одной ногой в финале. Но через 6 дней произошло чудо на Энфилде, и испанцы остались за бортом турнира.

Последний раз Барселона выигрывала Лигу чемпионов в сезоне 2014/15, обыграв в финале туринский Ювентус (3:1).

blog_ava
Заря расписала выездную ничью с ЦСКА в ЛЕ – "армейцы" не удивили, "мужики" не впечатлили, но остались фаворитами
02:00
631
Теги
Главное Барселона Барселона Лига чемпионов УЕФА Видеоновости Барселона - Ливерпуль Лионель Месси Лионель Месси Ливерпуль Ливерпуль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
22
мин
Ливерпуль
22:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук