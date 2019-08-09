Мессі забив найкрасивіший гол сезону в Лізі чемпіонів

Гол капітана Барселони Ліонеля Мессі у ворота Ліверпуля був визнаний найкращим у сезоні 2018/19 в Лізі чемпіонів.

Ліонель Мессі забив фантастичний гол зі штрафного у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (3:0). УЄФА визнав цей м'яч найкращим у сезоні.

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Тоді "блаугранас" здобули впевнену перемогу і були однією ногою у фіналі. Але за 6 днів сталось диво на Енфілді, і іспанці залишились за бортом турніру.

Востаннє Барселона вигравала Лігу чемпіонів у сезоні 2014/15, перегравши у фіналі туринський Ювентус (3:1).