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Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – гегемония Роналду завершена

07:30 85 Читати українською
Месси стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов – гегемония Роналду завершена
Лионель Месси / Reuters

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси выиграл спор бомбардиров в Лиге чемпионов сезона 2018/19.

Звездный аргентинец забил 12 мячей в 10-ти поединках ЛЧ этого сезона, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Эти показатели позволили Месси опередить всех конкурентов. Первым среди других стал форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски. В активе поляка 8 голов (8 матчей).

Месси удалось прервать доминирование своего извечного соперника, форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду. Португалец шесть раз подряд становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, когда выступал за Реал, но в сезоне 2014/15 он разделил эту награду с Неймаром и Месси.

К слову, Роналду продолжает лидировать по общему количеству выигранных гонок голеадоров ЛЧ: у него 7 побед, у лидера Барселоны – шесть.

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