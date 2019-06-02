toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ТОТТЕНХЕМ - ЛІВЕРПУЛЬ ЗБІРНА УКРАЇНИ ХОСЕ АНТОНІО РЕЙЄС

Мессі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів – гегемонія Роналду завершена

07:30 246 Читать на русском
Мессі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів – гегемонія Роналду завершена
Ліонель Мессі / Reuters

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі виграв суперечку бомбардирів у Лізі чемпіонів сезону 2018/19.

Зірковий аргентинець забив 12 м'ячів у 10-ти поєдинках цьогорічної ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Мессі розповів, чи бачить себе тренером у майбутньому

Ці показники дозволили Мессі випередити всіх конкурентів. Першим серед інших став форвард мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі. В активі поляка 8 голів (8 матчів).

Мессі вдалося перервати домінацію свого одвічного суперника, форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду. Португалець шість разів поспіль ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, коли виступав за Реал, але в сезоні 2014/15 він розділив цю нагороду з Неймаром і Мессі.

До слова, Роналду продовжує лідирувати за загальною кількістю виграних гонок голеадорів ЛЧ: у нього 7 перемог, у лідера Барселони – шість.

Ліверпуль бив Тоттенхем і заслужено виграв фінал Ліги чемпіонів 2018/19

blog_ava
Клопп – про фінал Ліги чемпіонів: Зазвичай через 20 хвилин після гри я вже наполовину п'яний
01:37
823
Теги
Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі
    Іспанія — 1 черв7125 Хосе Антоніо Рейєс загинув в автокатастрофі
11
год
:
27
хв
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук