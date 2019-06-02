Мессі став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів – гегемонія Роналду завершена

Лідер іспанської Барселони Ліонель Мессі виграв суперечку бомбардирів у Лізі чемпіонів сезону 2018/19.

Зірковий аргентинець забив 12 м'ячів у 10-ти поєдинках цьогорічної ЛЧ, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Ці показники дозволили Мессі випередити всіх конкурентів. Першим серед інших став форвард мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі. В активі поляка 8 голів (8 матчів).

Мессі вдалося перервати домінацію свого одвічного суперника, форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду. Португалець шість разів поспіль ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, коли виступав за Реал, але в сезоні 2014/15 він розділив цю нагороду з Неймаром і Мессі.

До слова, Роналду продовжує лідирувати за загальною кількістю виграних гонок голеадорів ЛЧ: у нього 7 перемог, у лідера Барселони – шість.

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