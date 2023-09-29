Интер Майами Лионеля Месси и Аль-Наср Криштиану Роналду могут сыграть в товарищеском матче.

Аргентинец и португалец долгое время были главными персонами в европейском футболе и играли друг против друга. Сейчас двух игроков разделяет океан. Криштиану Роналду выступает за Аль-Наср, а Лионель Месси покоряет МЛС.

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Как сообщает журналист Али Алабдаллх, неназванная маркетинговая компания планирует организовать товарищеский матч, в котором бы встретились саудовский клуб и Интер Майами. В этой игре должны принять участие все звезды, включая Месси и Роналду. Отмечается, что матч должен пройти в Китае.

Месси и Роналду уже участвовали в товарищеском матче в начале 2023 года. Аргентинец тогда выступал за ПСЖ, а португалец был частью сборной Эр-Рияда.

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