"На этот раз у Месси не может быть никаких оправданий. Спасибо, Лео, но мы не очень счастливы. Мы хотим совсем не этого. У него просто нет желания выкладываться за этот клуб!

Месси говорит, что сейчас "акклиматизировался", но к чему ты акклиматизировался?! Только потому, что в этом году у тебя 18+16 против Анже и Клермона? Но ты исчезаешь в матчах, имеющих значение! На чемпионате мира я видел, что он может выкладываться, но этого нет. Ты должен уважать и ПСЖ!

Провал Месси и Ко в видеообзоре матча Бавария – ПСЖ – 2:0

Он нас не уважает и ничего не выигрывает. В прошлом году против Реала он обос*ался, как и другие, ничего не сделал. Окей, ждал от него чего-нибудь сегодня. Месси хорошо сыграл против Марселя, это действительно хорошая команда Лиги 1, но мы говорим о топ-уровне ЛЧ. Все были в восторге от его решающего паса на Мбаппе, но сегодня его мысли были отнюдь не на том уровне.

Сегодня он не создал ни шанса! Месси уже не может нормально бороться, прессинговать, но передачи, видение поля... Вот где я ждал Месси! Думал, что пристыдит мою критику, но нет!

Как бы я ни был спокоен за руководство ПСЖ, но если завтра узнаю, что Месси продлевает контракт, то больше не приду на Парк де Пренс. Если Месси продлят, это конец. Если вы еще и удержите Неймара с его искалеченной лодыжкой, то это станет настоящей проблемой для ПСЖ. Фонд заработной платы просто огромен из-за этих игроков", – свирепствовал Ротен в эфире RMC Sport.

@RothenJerome : "Messi, on n'en veut pas ! Il ne veut pas s'investir dans ce club ! Il se dit 'acclimaté' maintenant mais t'es acclimaté de quoi ?! T'as mis 18 buts ou 16 passes dé cette année contre Angers et Clermont ? Mais dans les matches qui comptent, TU DISPARAIS ! " pic.twitter.com/xczmq9z7kC — After Foot RMC (@AfterRMC) March 8, 2023

Бавария еще раз одолела ПСЖ и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – Месси закрыли мускулами, фактор Мбаппе не сыграл