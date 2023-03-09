"Цього разу у Мессі не може бути жодних виправдань. Дякую, Лео, але ми не дуже щасливі. Ми хочемо зовсім не цього. Він просто не має бажання викладатися за цей клуб!

Мессі каже, що зараз "акліматизувався", але до чого ти акліматизувався?! Лише тому, що цього року ти маєш 18+16 проти Анже та Клермона? Але ти зникаєш у матчах, які мають значення! На чемпіонаті світу я бачив, що він може викладатися, але тут цього немає. Ти повинен поважати і ПСЖ!

Провал Мессі і Ко у відеоогляді матчу Баварія – ПСЖ – 2:0

Він нас не поважає і нічого нам не виграє. Минулого року проти Реала він обіс*ався, як і інші, нічого не зробив. Окей, чекав від нього чогось сьогодні. Мессі добре зіграв проти Марселя, це справді хороша команда Ліги 1, але ми говоримо про топ-рівень ЛЧ. Всі були в захваті від його вирішального пасу на Мбаппе, але сьогодні його думки були зовсім не на тому рівні.

Сьогодні він не створив жодного шансу! Мессі вже не може нормально боротись, пресингувати, але ж передачі, бачення поля... Ось де я чекав Мессі! Думав, що він присоромить мою критику, але ні!

Як би я не був спокійний за керівництво ПСЖ, але якщо завтра дізнаюся, що Мессі продовжує контракт, то більше не прийду на Парк де Пренс. Якщо Мессі продовжать, то це кінець. Якщо ви ще й втримаєте Неймара з його покаліченою щиколоткою, то це стане справжньою проблемою для ПСЖ. Фонд заробітної плати просто величезний через цих гравців", – лютував Ротен у ефірі RMC Sport.

@RothenJerome : "Messi, on n'en veut pas ! Il ne veut pas s'investir dans ce club ! Il se dit 'acclimaté' maintenant mais t'es acclimaté de quoi ?! T'as mis 18 buts ou 16 passes dé cette année contre Angers et Clermont ? Mais dans les matches qui comptent, TU DISPARAIS ! " pic.twitter.com/xczmq9z7kC — After Foot RMC (@AfterRMC) March 8, 2023

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