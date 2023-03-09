Месси не дал свою футболку звездочке Баварии – подробности истории
Хавбек Баварии Джамал Мусиала после матча против ПСЖ не смог разжиться футболкой чемпиона мира.
Таланта мюнхенцев заменили на 82-й минуте, но сразу после финального свистка он побежал к Лионелю Месси.
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Как оказалось, 20-летний Мусиала попросил аргентинца подарить футболку, сообащет Goal. Лео согласился, но приказал подождать в подтрибунном помещении. Журналисты напомнили звездочке Баварии об инциденте во время послематчевого флеш-интервью. "Нет, у меня нет футболки Месси. Я так и не нашел его в тоннеле! В моей сумке только еда, ничего интересного", – жаловался Мусиала.
Хавбеку Баварии не следует сильно расстраиваться, поскольку он прошел в 1/4 финала ЛЧ. Месси же с ПСЖ второй год подряд останавливаются в 1/8 финала.
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