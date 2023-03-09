Хавбек Баварии Джамал Мусиала после матча против ПСЖ не смог разжиться футболкой чемпиона мира.

Таланта мюнхенцев заменили на 82-й минуте, но сразу после финального свистка он побежал к Лионелю Месси.

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Как оказалось, 20-летний Мусиала попросил аргентинца подарить футболку, сообащет Goal. Лео согласился, но приказал подождать в подтрибунном помещении. Журналисты напомнили звездочке Баварии об инциденте во время послематчевого флеш-интервью. "Нет, у меня нет футболки Месси. Я так и не нашел его в тоннеле! В моей сумке только еда, ничего интересного", – жаловался Мусиала.

Musiala “ Mon idole est Messi il a marqué tant de buts, gagné tant de titres… et n’a jamais changé. Il est resté fidèle à ses principes, à sa façon d’être. Je veux la même chose pour moi”



Il a pu enfin serrer la main de son idole et même avoir son maillots ️ pic.twitter.com/FcHMGiCHK5 — 17• (@sergetrevor) March 9, 2023

Хавбеку Баварии не следует сильно расстраиваться, поскольку он прошел в 1/4 финала ЛЧ. Месси же с ПСЖ второй год подряд останавливаются в 1/8 финала.

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