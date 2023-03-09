Мессі не дав свою футболку зірочці Баварії – подробиці історії
Хавбек Баварії Джамал Мусіала після матчу проти ПСЖ не зміг розжитися футболкою чемпіона світу.
Таланта мюнхенців замінили на 82-й хвилині, але відразу після фінального свистка він побіг до Ліонеля Мессі.
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Як виявилося, 20-річний Мусіала попросив аргентинця подарувати футболку, інформує Goal. Лео погодився, але наказав почекати до підтрибунного приміщення. Журналісти нагадали зірочці Баварії про інцидент під час післяматчевого флеш-інтерв'ю. "Ні, у мене немає футболки Мессі. Я так і не знайшов його в тунелі! У моїй сумці лише їжа, нічого цікавого", – бідкався Мусіала.
Хавбеку Баварії не слід сильно засмучуватись, оскільки він пройшов до 1/4 фіналу ЛЧ. Натомість Мессі з ПСЖ другий рік поспіль зупиняються в 1/8 фіналу.
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