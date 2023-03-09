Таланта мюнхенців замінили на 82-й хвилині, але відразу після фінального свистка він побіг до Ліонеля Мессі.

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Як виявилося, 20-річний Мусіала попросив аргентинця подарувати футболку, інформує Goal. Лео погодився, але наказав почекати до підтрибунного приміщення. Журналісти нагадали зірочці Баварії про інцидент під час післяматчевого флеш-інтерв'ю. "Ні, у мене немає футболки Мессі. Я так і не знайшов його в тунелі! У моїй сумці лише їжа, нічого цікавого", – бідкався Мусіала.

Musiala “ Mon idole est Messi il a marqué tant de buts, gagné tant de titres… et n’a jamais changé. Il est resté fidèle à ses principes, à sa façon d’être. Je veux la même chose pour moi”



Il a pu enfin serrer la main de son idole et même avoir son maillots ️ pic.twitter.com/FcHMGiCHK5 — 17• (@sergetrevor) March 9, 2023

Хавбеку Баварії не слід сильно засмучуватись, оскільки він пройшов до 1/4 фіналу ЛЧ. Натомість Мессі з ПСЖ другий рік поспіль зупиняються в 1/8 фіналу.

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