Мессі – про жеребкування Ліги чемпіонів: "У ПСЖ лише одна ціль"
19:26 - Читать на русском
Головна зірка ПСЖ Ліонель Мессі не надто переймається суперником 1/8 фіналу ЛЧ.
"Мета ПСЖ – це Ліга чемпіонів. Це ціль усіх великих команд.
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У мене багато що змінилося після переїзду до Парижа. Було непросто, адже раніше ми із сім'єю тривалий час жили в одному місці. Париж – прекрасне місто, я граю за одну з найкращих команд у світі – зараз ми щасливі", – цитує Мессі Marca.
Нагадаємо, найгарячішою парою 1/8 фіналу стали ПСЖ – Реал, перша зустріч запланована на 15 лютого.
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