"Мета ПСЖ – це Ліга чемпіонів. Це ціль усіх великих команд.

Реал просив залишити собі легкого суперника у Лізі чемпіонів і не брати участь в повторному жеребкуванні

У мене багато що змінилося після переїзду до Парижа. Було непросто, адже раніше ми із сім'єю тривалий час жили в одному місці. Париж – прекрасне місто, я граю за одну з найкращих команд у світі – зараз ми щасливі", – цитує Мессі Marca.

Нагадаємо, найгарячішою парою 1/8 фіналу стали ПСЖ – Реал, перша зустріч запланована на 15 лютого.

Результати повторного жеребкування 1/8 ЛЧ – оновлені пари для українців, Роналду та Мессі повертаються в Іспанію