Андрей Лунин стал главной звездой первого матча 1/8 финала ЛЧ против РБ Лейпциг.

Украинец совершил 9 сейвов и помог команде привезти из Германии победу 1:0. Реал не перестает восхищаться Луниным, для которого это был дебют на уровне плей-офф Лиги чемпионов.

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"Официально меняю пароль от wifi на Андрей Алексеевич Лунин", – пошутил англоязычный аккаунт Реала в X.

? Officially changing my wifi password to Andriy Oleksiyovych Lunin ? pic.twitter.com/vGO1ZrcgsY — Real Madrid C.F. (@realmadriden) February 13, 2024

Сегодня (14 февраля) подвиги украинца связали с праздником: "В День святого Валентина найдите кого-то, кто будет обнимать вас так же, как Андрей Лунин обнимает мяч".

️ Find someone to hold you this Valentines Day like @AndreyLunin13 holds the ball. pic.twitter.com/qqyo6MGshT — Real Madrid C.F. (@realmadriden) February 13, 2024

Следующую игру Реал проведет 18 февраля в чемпионате Испании – мадридское дерби против Райо Вальекано. Ответный матч с РБ Лейпциг в Мадриде запланирован на 6 марта.

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