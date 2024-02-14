Андрій Лунін став головною зіркою першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти РБ Лейпциг.

Українець здійснив 9 сейвів і допоміг команді привезти з Німеччини перемогу 1:0. Реал не перестає захоплюватися Луніним, для якого це був дебют на рівні плей-офф Ліги чемпіонів.

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"Офіційно міняю пароль від wifi на Андрій Олексійович Лунін", – пожартував англомовний акаунт Реала у X.

? Officially changing my wifi password to Andriy Oleksiyovych Lunin ? pic.twitter.com/vGO1ZrcgsY — Real Madrid C.F. (@realmadriden) February 13, 2024

Сьогодні (14 лютого) подвиги українця пов'язали зі святом: "У День святого Валентина знайдіть когось, хто буде обіймати вас так само, як Андрій Лунін обіймає м'яч".

️ Find someone to hold you this Valentines Day like @AndreyLunin13 holds the ball. pic.twitter.com/qqyo6MGshT — Real Madrid C.F. (@realmadriden) February 13, 2024

Наступну гру Реал проведе 18 лютого в чемпіонаті Іспанії – мадридське дербі проти Райо Вальєкано. Матч-відповідь з РБ Лейпциг у Мадриді запланований на 6 березня.

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