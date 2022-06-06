Организация публикует новый рейтинг еженедельно. Это последнее обновление перед летним межсезоньем. CIES в своей оценке учитывает много факторов, включая возраст, срок контракта, национальность, спортивные результаты и многое другое.

Мбаппе может причинить еще одну подлость Реалу – звезда ПСЖ вербует 100-миллионную цель мадридцев

В текущем рейтинге Килиан Мбаппе вернулся на первое место, обойдя Винисиуса и Холанда. Это стало возможным благодаря тому, что француз подписал новый контракт с ПСЖ.

Среди тенденций следует отметить доминирование АПЛ. В топ-20 сразу 9 футболистов, играющих за английские клубы. В первой сотне таких 41. Ознакомиться с полным рейтингом можно на сайте CIES.

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