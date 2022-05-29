Президент "сливочных" Флорентино Перес не беспокоится о срыве трансфера Килиана Мбаппе, который решил остаться в Париже.

"Реал всегда работал и будет работать над тем, чтобы иметь в своем составе лучших игроков, но о Мбаппе уже забыли, ничего не случилось. Реал провел идеальный сезон, и эту ситуацию с ним уже все забыли. Сегодня Мбаппе не существует, есть только Реал Мадрид и праздник для наших игроков, выигравших Лигу чемпионов.

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Он мог перейти к нам, но решил по-другому, это его выбор. Реал Мадрид останется Реалом Мадрид, ПСЖ останется ПСЖ, а Мбаппе останется Мбаппе – от его решения ничего не изменилось.

Сейчас я счастлив. Команда тяжело работала и получила вознаграждение в виде тех результатов, которых добилась", – цитирует Переса Marca.

Напомним, за последние месяцы Реал считался фаворитом на подписание Мбаппе, но в итоге Килиан неожиданно продлил контракт с ПСЖ еще на 3 года.

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