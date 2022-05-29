Француз долго заигрывал с Королевским клубом, но в последний момент решил подписать новый контракт с ПСЖ. Такое решение Мбаппе разочаровало не одного поклонника Реала.

Ливерпуль – Реал – видео решающего гола в финале Лиги чемпионов

В Мадриде уже видели Килиана одним из будущих идолов торсиды. А теперь фанам приходится делать вид, что это не они должны быть разочарованы. Для француза было подготовлено не одно обращение. Некоторые просто утверждали, что Мбаппе пожалеет, а кто-то даже насмехался. В частности, один из болельщиков Реала пришел на Стад де Франс с футболкой ПСЖ с нулем на спине. Это должно символизировать перспективы форварда в Лиге чемпионов.

К слову, поездка во Францию завершилась для Реала успешно. Королевский клуб минимально обыграл Ливерпуль и снова выиграл Лигу чемпионов – 14-ю в своей истории.

Реал выиграл 14-ю Лигу чемпионов, одолев Ливерпуль – магический Куртуа довел Салаха до слёз