ПСЖ получил комфортное преимущество благодаря точному удару Месси и автоголу Хаджама. Для Лео это было 1000 результативное действие в клубной карьере – 701 гол и 299 ассистистов за 841 матч. Впрочем, ПСЖ умудрился все растерять еще до перерыва. Доннарумма пропустил удар Бласа с очень острого угла, а Ганаго оказался лучшим на подаче углового.

Мбаппе историческим голом завершил победу ПСЖ – парижане устроили бешеную перестрелку перед выездом в Баварию

Парижанам везет, что у них есть Мбаппе. 24-летний нападающий довел дело до победы во второй половине – ассист на Данилу и гол, позволивший Килиану стать лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. Теперь у Мбаппе 201 точный удар, а Кавани остановился на отметке 200.