"Еще одно разочарование. Как долго оно продлится? Не знаю, еще нужно выиграть чемпионат Франции – теперь только это имеет значение для меня. Я сохраняю спокойствие. Мы проиграли замечательной команде, но у нас еще есть Лига 1, и мы надеемся выиграть ее.

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Мы должны двигаться дальше, должны перейти к чему-то другому. У них есть команда, созданная для победы в Лиге чемпионов. Сейчас это наш максимум, вот и все. Посмотрим на себя и вернемся к нашим будням в чемпионате. Пересмотрю ли я свое будущее? Нет, нет… Я спокоен. Для меня важно выиграть чемпионат, а там посмотрим", – приводит слова Мбаппе Marca.

Напомним, ПСЖ второй год подряд вылетел на стадии 1/8 финала ЛЧ. Прошлым летом все ждали перехода Мбаппе в Реал, однако форвард вдруг передумал и подписал с парижанами новый контракт до 2025 года.

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