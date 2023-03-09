Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не став вигадувати жодних виправдань після другої поразки від Баварії (0:2) і вильоту на стадії 1/8 фіналу ЛЧ.

"Ще одне розчарування. Як довго воно триватиме? Не знаю, ще треба виграти чемпіонат Франції – тепер лише це має значення для мене. Я зберігаю спокій. Ми програли чудовій команді, але у нас ще є Ліга 1, і ми сподіваємось виграти її.

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Ми маємо рухатися далі, маємо перейти до чогось іншого. У них є команда, створена для перемоги у Лізі чемпіонів. Зараз це наш максимум, от і все. Подивимося на себе і повернемось до наших буднів у чемпіонаті. Чи перегляну я своє майбутнє? Ні, ні… Я спокійний. Для мене важливо виграти чемпіонат, а там подивимося", – наводить слова Мбаппе Marca.

Нагадаємо, ПСЖ другий рік поспіль вилетів на стадії 1/8 фіналу ЛЧ. Минулого літа всі чекали переходу Мбаппе в Реал, однак форвард раптом передумав і підписав з парижанами новий контракт до 2025 року.

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