Чемпионат Франции, 36-й тур

Осер – ПСЖ – 1:2

Голы : Синайокко, 51 – Мбаппе, 6, 8

Парижане начали встречу, как и положено лидеру. На шестой минуте Мбаппе забил свой первый гол, а спустя небольшой промежуток времени удвоил преимущество своей команды. Дубль за 2 минуты и 14 секунд стал вторым самым быстрым в карьере нападающего после того, как забил в финале чемпионата мира 2022 против Аргентины (1 минута 35 секунд). У француза было еще несколько качественных моментов, чтобы забить, но он упустил их. Нельзя сказать, что команда Пелиссье отсиживалась в обороне. Осер осуществил несколько подходов к штрафной ПСЖ, однако забить не удалось.

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Во втором тайме парижане расслабились и присели в оборону. Контролировать мяч не получалось, а атаки бургундцев были быстрыми и опасными. Одна из контратак принесла гол, который записал в свой актив Синайоко. Осер не сдавался и только надежная игра Доннаруммы помешала хозяевам сравнять счет. В конце матча Мбаппе снова поразил ворота Рады, но VAR разглядел офсайд.

ПСЖ получает после этого поединка 84 балла и опережает Ланса на 6 очков за два тура до конца чемпионата. Осер остается на 16 строчке с 34 очками.

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