Чемпіонат Франції, 36-й тур

Осер – ПСЖ – 1:2

Голи: Сінайоко, 51 – Мбаппе, 6, 8

Парижани почали зустріч, як і належить лідеру. На шостій хвилині Мбаппе забив свій перший гол, а через невеликий проміжок часу подвоїв перевагу своєї команди. Дубль за 2 хвилини та 14 секунд став другим найшвидшим у кар'єрі нападника після того, як він забив у фіналі чемпіонату світу 2022 року проти Аргентини (1 хвилина 35 секунд). У француза було ще кілька якісних моментів, щоб відзначитися, але він змарнував їх. Не можна сказати, що команда Пеліссьє відсиджувалась в обороні. Осер здійснив кілька підходів до штрафного майданчика ПСЖ, проте забити не вдалося.

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У другому таймі парижани розслабилися та присіли в оборону. Контролювати м'яч не виходило, а атаки бургундців були швидкими та небезпечними. Одна з контратак принесла гол, який записав у свій актив Сінайоко. Осер не здавався, і тільки надійна гра Доннарумми завадила господарям зрівняти рахунок. Наприкінці матчу Мбаппе знову вразив ворота Раду, але VAR розгледів офсайд.

ПСЖ отримує після цього поєдинку 84 бали і випереджає Ланс на 6 очок за два тури до кінця. Осер залишається на 16 сходинці з 34 очками.

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