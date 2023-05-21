Ланс увеличил отрыв от Марселя в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов, Ренн продолжает преследовать Фонсеку
В воскресенье прошли очередные матчи 37-го тура чемпионата Франции. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Чемпионат Франции, 37 тур
Аяччо – Ренн – 0:5
Голы: Сантамария, 14, Гуири, 32, 40, 71, Доку, 37
Брест – Клермон – 2:1
Голы: Онора, 45, Мунье, 48 – Боржес, 43
Ницца – Тулуза – 0:0
Реймс – Анже – 2:2
Голы: Ито, 10, Балогун, 54 – Сабанович, 46, Абделли, 60
Труа – Старсбург – 1:1
Голы: Лопеш, 73 – Диарра, 27
Лорьян – Ланс – 1:3
Голы: Февр, 6 – Сотока, 20, Томассон, 25, Фофана, 87
Аяччо, уже оформивший свой вылет в Лигу 2, не смог ничего продемонстрировать против Ренна. Бретонцы, преследующие Лилль в борьбе за путевку в Лигу конференций, должны набирать максимум очков в каждом матче. На Корсике это удалось сделать благодаря невероятной игре Амина Гуири. Алжирский нападающий впервые оформил хет-трик.
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Бресту, чтобы обеспечить себе место в следующем сезоне, нужно было обыграть Клермон, который находится достаточно в неплохой форме. Еще одна бретонская команда со своей задачей справилась. Пять раз подряд "пираты" обеспечивают себе участие в Лиге 1.
В гости к Ницце приезжал действующий обладатель Кубка Франции. Кажется, что Тулуза все свои мячи забила именно в финале. Четвертый матч подряд "фиолетовые" не могут забить гол в ворота своих соперников. Ницца все шансы догнать Лилль упустила, поэтому остается просто доигрывать сезон.
Фоларин Балогун продолжает бить рекорды результативности. Его очередной гол в Лиге 1 стал его 20, что сделало нападающего первым игроком U21, который достиг такой отметки в пяти лучших чемпионатах Европы в сезоне 2022/23. Реймсу, правда, не удалось переиграть Анже, уже вылетевшего в Лигу 2.
Ничья с Труа для Старсбурга не самый лучший результат. Команда Соболя еще не обеспечила себе участие в следующем сезоне, потому в матчах с аутсайдерами должны набирать максимум очков. И Нант, и Осер еще не упустили шансов обойти эльзасцев в турнирной таблице.
В отличие от своих соседей, Лорьян в этом туре уступил. Однако можно ли их обвинять, когда в гости приехал Ланс, мечтающий получить прямую путевку в Лигу чемпионов? Подопечные Франка Эса пропустили первыми, но снова всем продемонстрировали силу своего характера. Три очка помогли оторваться от Марселя на пять баллов.