Чемпионат Франции, 37 тур

Аяччо – Ренн – 0:5

Голы: Сантамария, 14, Гуири, 32, 40, 71, Доку, 37

Брест – Клермон – 2:1

Голы: Онора, 45, Мунье, 48 – Боржес, 43

Ницца – Тулуза – 0:0

Реймс – Анже – 2:2

Голы: Ито, 10, Балогун, 54 – Сабанович, 46, Абделли, 60

Труа – Старсбург – 1:1

Голы: Лопеш, 73 – Диарра, 27

Лорьян – Ланс – 1:3

Голы: Февр, 6 – Сотока, 20, Томассон, 25, Фофана, 87

Аяччо, уже оформивший свой вылет в Лигу 2, не смог ничего продемонстрировать против Ренна. Бретонцы, преследующие Лилль в борьбе за путевку в Лигу конференций, должны набирать максимум очков в каждом матче. На Корсике это удалось сделать благодаря невероятной игре Амина Гуири. Алжирский нападающий впервые оформил хет-трик.

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Бресту, чтобы обеспечить себе место в следующем сезоне, нужно было обыграть Клермон, который находится достаточно в неплохой форме. Еще одна бретонская команда со своей задачей справилась. Пять раз подряд "пираты" обеспечивают себе участие в Лиге 1.

В гости к Ницце приезжал действующий обладатель Кубка Франции. Кажется, что Тулуза все свои мячи забила именно в финале. Четвертый матч подряд "фиолетовые" не могут забить гол в ворота своих соперников. Ницца все шансы догнать Лилль упустила, поэтому остается просто доигрывать сезон.

Фоларин Балогун продолжает бить рекорды результативности. Его очередной гол в Лиге 1 стал его 20, что сделало нападающего первым игроком U21, который достиг такой отметки в пяти лучших чемпионатах Европы в сезоне 2022/23. Реймсу, правда, не удалось переиграть Анже, уже вылетевшего в Лигу 2.

Folarin Balogun is the first U21 player to score 20+ league goals in Europe's top five divisions in 2022/23.



The USMNT No.9. pic.twitter.com/8XE1SoWfrd — Squawka (@Squawka) May 21, 2023

Ничья с Труа для Старсбурга не самый лучший результат. Команда Соболя еще не обеспечила себе участие в следующем сезоне, потому в матчах с аутсайдерами должны набирать максимум очков. И Нант, и Осер еще не упустили шансов обойти эльзасцев в турнирной таблице.

В отличие от своих соседей, Лорьян в этом туре уступил. Однако можно ли их обвинять, когда в гости приехал Ланс, мечтающий получить прямую путевку в Лигу чемпионов? Подопечные Франка Эса пропустили первыми, но снова всем продемонстрировали силу своего характера. Три очка помогли оторваться от Марселя на пять баллов.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ