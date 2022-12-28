"Ні, у січні я нікуди не перейду. Я граю за ПСЖ і дуже щасливий. Закінчу сезон тут – це 100%. Віддам усі сили заради перемоги у Лізі чемпіонів, чемпіонаті та Кубку Франції. Хочу, щоб фанати насолоджувалися, тому що вони заслужили на це. Думаю, я заслужив на велику перемогу у складі ПСЖ.

Мбаппе підписом натякнув на перехід у Реал

Зараз не час говорити про майбутнє. Я думаю лише про перемогу над Реалом у Лізі чемпіонів. Ми готові. Я готовий зіграти та віддати все заради ПСЖ. Хочу виграти усі можливі трофеї з цим клубом", – заявив Мбаппе в інтерв'ю CNN.

Нагадаємо, влітку контракт чемпіона світу з ПСЖ завершується. Кіліана сватають в Реал, який і стане суперником французів на стадії 1/8 фіналу ЛЧ.

Між Реалом та ПСЖ назріває війна: Мбаппе та ще два фактори, що її провокують