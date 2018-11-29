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Мбаппе: Не выйти из группы после такой победы над Ливерпулем будет катастрофой

16:02 53 Читати українською
Мбаппе: Не выйти из группы после такой победы над Ливерпулем будет катастрофой
Килиан Мбаппе / Фото: соцсети

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал победу парижан над Ливерпулем в 5 туре Лиги чемпионов.

"Пока никто не выиграл группу, будет сложно. С Црвеной Звездой нам нужно сыграть так же интенсивно и с таким же желанием.

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Не выйти из группы после такой победы над Ливерпулем будет катастрофой.

Сейчас мы чувствуем облегчение и удовлетворение. Мы смогли показать себя в таком матче. Мы довольны и намерены завершить работу в Белграде.

Кроме самой игры, мы доказали, что мы можем быть настоящими мужчинами. Мы были уверены в себе и своей и силе", – цитирует Мбаппе Goal.com.

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Лига чемпионов5 турПарк де Пренс (Париж)

Пари Сен-Жермен - Ливерпуль: Среда 28 ноября 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
2 : 1
Ливерпуль
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Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен - Ливерпуль
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