Мбаппе: Не выйти из группы после такой победы над Ливерпулем будет катастрофой

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал победу парижан над Ливерпулем в 5 туре Лиги чемпионов.

"Пока никто не выиграл группу, будет сложно. С Црвеной Звездой нам нужно сыграть так же интенсивно и с таким же желанием.

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Не выйти из группы после такой победы над Ливерпулем будет катастрофой.

Сейчас мы чувствуем облегчение и удовлетворение. Мы смогли показать себя в таком матче. Мы довольны и намерены завершить работу в Белграде.

Кроме самой игры, мы доказали, что мы можем быть настоящими мужчинами. Мы были уверены в себе и своей и силе", – цитирует Мбаппе Goal.com.

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