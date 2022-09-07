Во вторник стартовали первые матчи в группе Н. Читайте отчет о них на "Футбол 24".

Лига чемпионов, група Н

ПСЖ – Ювентус – 2:0

Голы: Мбаппе, 6, 22

Бенфика – Маккаби Хайфа – 2:0

Голы: Р. Сілва, 50, Гримальдо, 55

Наставник ПСЖ объяснил, почему не считает парижан фаворитами Лиги чемпионов

ПСЖ с первых секунд устремился к воротам Ювентуса и уже на 6-й минуте вышел вперед. Мбаппе получил заброс от Неймара во вратарский и под давлением защитника с лету пробил в дальний угол.

В середине тайма Милик потерял стопроцентный шанс сравнять – он, находясь в упор перед Доннарумой, головой замыкал навес – Джанлуиджи чудом среагировал и парировал. Рамос находясь уже на пятой точке на линии ворот сумел предотвратить гол, заблокировав добивание. В ответ Килиан оформил дубль. Сыграв в стенку с Хакими Мбаппе едва не порвал сетку мощным ударом.

Вскоре Бремер скосил звездного нападающего и игроки едва не устроили побоище. Толкание завершилось врачами, "горчичниками" и стандартом. За 10 минут до перерыва Неймар картинно упал в штрафной Юве и требовал пенальти, долго валяясь на поле – арбитр не повелся на "профессиональное ныряние" бразильца. В общем, туринцы на фоне ПСЖ выглядели довольно жалко, редко пересекая середину поля и, преимущественно, обороняясь.

После перерыва Аллегри выпустил Маккени и угадал с заменой – Вестон сумел сократить ударом головой после навеса с углового. Влахович почти сразу мог сравнивать, но снова отлично сыграл итальянский кипер парижан. В середине второго тайма Месси сделал все, чтобы Мбаппе оформил хет-трик – выкатил на ход в штрафную за спины защитников – но Килиан умудрился пробить мимо дальней стойки. Впоследствии пробивал уже сам аргентинец – Перин легко забрал. Локатели на 81-й имел шанс, но снова вездесущий Доннарумма достойно отработал в рамке. Перед самым свистком Неймар расстреливал Перина, но тот в падении ногами отразил мяч.

В еще одном матче этой группы Бенфика принимала Макаби из Хайфы. Израильтяне в первой сорокапятиминутке играли на равных, удачно оборонялись и не позволяли сопернику создавать что-то у своих ворот. Первый по-настоящему опасный (и как оказалось впоследствии единственный) момент в первом тайме возник лишь на 30-й минуте – Рафа Силва решил проверить бдительность вратаря и целил из пределов штрафной в правый угол. Американский кипер Маккаби отработал на отлично. Наставник израильтян еще в первом тайме вынужден был провести вынужденную замену – нигерийский хавбек Али Мохамед травмировался и не смог продолжить игру.

Сразу после перерыва Бенфика забила. Гримальдо с левого фланга навесил в штрафную и Рафа Силва, носком зацепив сферу, переправил ее в правый угол. Через 5 минут уже ассистент отличился голом – безумным ударом с далекого расстояния он оперекинул мяч через вышедшего далеко из ворот голкипера.

Que golooo do Grimaldo pic.twitter.com/1Dlo3S7aS7 — DokzZ (@venda_da) September 6, 2022

Тренер Маккаби пытался спасти игру заменами, но и здесь не везло: Подгоряну смог провести на поле всего 13 минут, а уроженец Николаева Рукавица погоды на поле не сделал. Как следствие, достойное поражение именитому сопернику.

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