Мбаппе – игрок недели в Лиге чемпионов
10 декабря 17:13 - Читати українською
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом шестого тура ЛЧ.
завершено
38’ Лионель Месси
76’ Лионель Месси
Матс Ритс 68’
38’ Лионель Месси
68’ Матс Ритс
76’ Лионель Месси
Мбаппе оформил дубль в матче против Брюгге, а завершил дело ассистом на Месси. Благодаря Килиану ПСЖ спокойно разгромил бельгийцев.
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В голосовании за лучшего игрока недели Мбаппе опередил Гризманна из Атлетико (гол+ассист против Порту), Иконе из Лилля (2 ассиста против Вольфсбурга) и Данжума из Вильяреала (дубль Аталанте).
К слову, парижане завершили групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в квартете А. Килиан Мбаппе забил 4 гола и еще четыре раза ассистировал партнерам.
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