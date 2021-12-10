Мбаппе оформил дубль в матче против Брюгге, а завершил дело ассистом на Месси. Благодаря Килиану ПСЖ спокойно разгромил бельгийцев.

УЕФА объявил команду недели в Лиге чемпионов

В голосовании за лучшего игрока недели Мбаппе опередил Гризманна из Атлетико (гол+ассист против Порту), Иконе из Лилля (2 ассиста против Вольфсбурга) и Данжума из Вильяреала (дубль Аталанте).

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К слову, парижане завершили групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в квартете А. Килиан Мбаппе забил 4 гола и еще четыре раза ассистировал партнерам.