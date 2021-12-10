Мбаппе – гравець тижня в Лізі чемпіонів
17:12 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе визнаний найкращим футболістом шостого туру ЛЧ.
завершено
38’ Ліонель Мессі
76’ Ліонель Мессі
Матс Рітс 68’
38’ Ліонель Мессі
68’ Матс Рітс
76’ Ліонель Мессі
Мбаппе оформив дубль у матчі проти Брюгге, а довершив справу асистом на Мессі. Завдяки Кіліану ПСЖ спокійно розгромив бельгійців.
УЄФА оголосив команду тижня в Лізі чемпіонів
У голосуванні за найкращого гравця тижня Мбаппе випередив Грізманна з Атлетіко (гол+асист проти Порту), Іконе з Лілля (2 асиста проти Вольфсбурга) та Данжума з Вільяреала (дубль Аталанті).
До слова, парижани завершили груповий етап Ліги чемпіонів, посівши друге місце в квартеті А. Кіліан Мбаппе забив 4 голи та ще чотири рази асистував партнерам.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter