Мбаппе оформив дубль у матчі проти Брюгге, а довершив справу асистом на Мессі. Завдяки Кіліану ПСЖ спокійно розгромив бельгійців.

УЄФА оголосив команду тижня в Лізі чемпіонів

У голосуванні за найкращого гравця тижня Мбаппе випередив Грізманна з Атлетіко (гол+асист проти Порту), Іконе з Лілля (2 асиста проти Вольфсбурга) та Данжума з Вільяреала (дубль Аталанті).

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До слова, парижани завершили груповий етап Ліги чемпіонів, посівши друге місце в квартеті А. Кіліан Мбаппе забив 4 голи та ще чотири рази асистував партнерам.