УЕФА объявил команду недели в Лиге чемпионов
16:53 - Читати українською
Определилась одиннадцатка лучших по итогам шестого тура группового этапа ЛЧ.
Больше всего игроков в команду недели делегировала Боруссия. Аж трех – Ройс, Дауд и Шульц. Вознаграждение за разгром Бешикташа.
Лига чемпионов: определились все участники плей-офф
Бенфика (Влаходимос и Жилберто), Бавария (Сане и Дэвис) и ПСЖ (Месси и Мбаппе) представлены двумя игроками после побед над Динамо, Барселоной и Брюгге соответственно.
Символическая сборная: Влаходимос – Жилберто, Шульц, Дэвис – Данжума, Дауд, Ройс, Сане – Месси, Мбаппе, Вернер.
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