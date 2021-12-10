Больше всего игроков в команду недели делегировала Боруссия. Аж трех – Ройс, Дауд и Шульц. Вознаграждение за разгром Бешикташа.

Лига чемпионов: определились все участники плей-офф

Бенфика (Влаходимос и Жилберто), Бавария (Сане и Дэвис) и ПСЖ (Месси и Мбаппе) представлены двумя игроками после побед над Динамо, Барселоной и Брюгге соответственно.

Символическая сборная: Влаходимос – Жилберто, Шульц, Дэвис – Данжума, Дауд, Ройс, Сане – Месси, Мбаппе, Вернер.