Матвиенко назвал причины разгромного поражения от Манчестер Сити

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал разгромное поражение от Манчестер Сити (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Сказался класс соперника. Манчестер Сити игроков мирового уровня в составе. Очень сложно против них играть. Мы пытались противодействовать им, но не получилось. Не выполнили установку на матч.

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Футболисты Манчестер Сити все делают правильно, делают минимум ошибок. Результат матча Динамо Загреб – Аталанта (4:0) никак на нас не влияет. Будем и дальше выходить на поле, чтобы побеждать", – поделился Матвиенко в эфире телеканала Футбол 1/2.

Напомним, Манчестер Сити на выезде разгромил Шахтер (3:0) благодаря голам Мареза, Гюндогана и Жезуса.

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