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Матвиенко назвал причины разгромного поражения от Манчестер Сити

09:45 48 Читати українською
Матвиенко назвал причины разгромного поражения от Манчестер Сити
Николай Матвиенко / фото: ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал разгромное поражение от Манчестер Сити (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

"Сказался класс соперника. Манчестер Сити игроков мирового уровня в составе. Очень сложно против них играть. Мы пытались противодействовать им, но не получилось. Не выполнили установку на матч.

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Футболисты Манчестер Сити все делают правильно, делают минимум ошибок. Результат матча Динамо Загреб – Аталанта (4:0) никак на нас не влияет. Будем и дальше выходить на поле, чтобы побеждать", – поделился Матвиенко в эфире телеканала Футбол 1/2.

Напомним, Манчестер Сити на выезде разгромил Шахтер (3:0) благодаря голам Мареза, Гюндогана и Жезуса.

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