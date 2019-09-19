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Матвієнко назвав причини розгромної поразки від Манчестер Сіті

09:43 771 Читать на русском
Матвієнко назвав причини розгромної поразки від Манчестер Сіті
Микола Матвієнко / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував розгромну поразку від Манчестер Сіті (0:3) в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

 
Ріяд Марез 24’
Ілкай Ґюндоґан 38’
Габріел Жезус 76’
24’ Ріяд Марез
38’ Ілкай Ґюндоґан
76’ Габріел Жезус

"Позначився клас суперника. Манчестер Сіті має гравців світового рівня у складі. Дуже складно проти них грати. Ми намагалися протидіяти їм, але не вийшло. Не виконали установку на матч.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Футболісти Манчестер Сіті все роблять правильно, роблять мінімум помилок. Результат матчу Динамо Загреб – Аталанта (4:0) ніяк на нас не впливає. Будемо і далі виходити на поле, щоб перемагати", – поділився Матвієнко в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Манчестер Сіті на виїзді розгромив Шахтар (3:0) завдяки голам Мареза, Гюндогана та Жезуса.

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Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Шахтар - Манчестер Сіті Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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