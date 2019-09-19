Матвієнко назвав причини розгромної поразки від Манчестер Сіті

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував розгромну поразку від Манчестер Сіті (0:3) в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Позначився клас суперника. Манчестер Сіті має гравців світового рівня у складі. Дуже складно проти них грати. Ми намагалися протидіяти їм, але не вийшло. Не виконали установку на матч.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Футболісти Манчестер Сіті все роблять правильно, роблять мінімум помилок. Результат матчу Динамо Загреб – Аталанта (4:0) ніяк на нас не впливає. Будемо і далі виходити на поле, щоб перемагати", – поділився Матвієнко в ефірі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, Манчестер Сіті на виїзді розгромив Шахтар (3:0) завдяки голам Мареза, Гюндогана та Жезуса.

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