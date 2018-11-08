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Матвиенко: Пенальти в ворота Шахтера не сильно повлиял на игру, вы сами все видели

11:06 44 Читати українською
Матвиенко: Пенальти в ворота Шахтера не сильно повлиял на игру, вы сами все видели
Именно Матвиенко преследовал Стерлинга в эпизоде со скандальным пенальти / Фото ФК Шахтер

Защитник Шахтера Николай Матвиенко попытался объяснить причины поражения команды в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити (0:6).

"Команда Манчестер Сити – очень серьезная. Вы сами все видели, не все получалось у нас.

Стерлинг извинился перед Шахтером за скандальный пенальти

Мы допустили много ошибок. Если бы много моментов переиграть, все бы получилось по-другому, всегда можно было сыграть лучше.

Пенальти? Одиннадцатиметровый лишь немного повлиял на игру, но в дело не в нем.

Реакция тренера? Фонсека никогда ничего не говорит по горячим следам. Потом будем разбирать этот матч", – цитирует Матвиенко издание tribuna.

Напомним, на 23-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота Шахтера в эпизоде, в котором Стерлинг сам упал, споткнувшись о газон.

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Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
6 : 0
Шахтер
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