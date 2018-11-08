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Матвієнко: Пенальті у ворота Шахтаря не сильно вплинув на гру, ви самі все бачили

11:04 298 Читать на русском
Матвієнко: Пенальті у ворота Шахтаря не сильно вплинув на гру, ви самі все бачили
Саме Матвієнко переслідував Стерлінга у епізоді із скандальним пенальті / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко спробував пояснити причини поразки команди у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:6).

"Команда Манчестер Сіті – дуже серйозна. Ви самі все бачили, не все виходило у нас.

Стерлінг вибачився перед Шахтарем за скандальний пенальті

Ми допустили багато помилок. Якби багато моментів переграти, все б вийшло по-іншому, завжди можна було зіграти краще.

Пенальті? Одинадцятиметровий лише трохи вплинув на гру, але всправа не в ньому.

Реакція тренера? Фонсека ніколи нічого не говорить за гарячими слідами. Потім будемо розбирати цей матч", – цитує Матвієнка видання tribuna.

Нагадаємо, на 23-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті у ворота Шахтаря в епізоді, в якому Стерлінг сам впав, перечепившись об газон.

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Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
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