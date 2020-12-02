Голкипер "горняков" Анатолий Трубин признан лучшим игроком поединка, информирует Команда 1. В общем 19-летний вратарь набрал 340 баллов, что стало лучшим показателем среди всех игроков обоих коллективов.

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В поединке с Реалом он отразил семь ударов по воротам, сделал пять перехватов и отдал 40 передач с точностью 83%. В топ-3 лучших игроков встречи вошли также Витао (339 набранных баллов) и Николай Матвиенко (326).

Заметим, Шахтер обыграл Реал (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов и закрутил невероятную интригу в группе В. В следующем матче "горняки" будут противостоять Интеру.

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