На этой недели все матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоятся в Великобритании, начнутся без традиционного гимна турнира. Как информирует журналист Daily Telegraph Бен Рамсби в своём Твиттере, УЕФА принял подобное решение в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Челси и Ливерпуль не встретятся на выходных – АПЛ перенесла три матча восьмого тура

Во вторник, 13 сентября, Ливерпуль примет на своем поле Аякс. В среду, 14 сентября, Челси на своём поле сыграет с Зальцбургом, Манчестер Сити – с дортмундской Боруссией, а Рейнджерс встретится с Наполи.

Ранее из-за смерти королевы руководство АПЛ перенесло седьмой тур чемпионата и три матча восьмого тура.

Маліновському вже пізно в АПЛ: чому українець залишився в Аталанті і що буде далі?