Велика Британія перебуває у траурі через смерть королеви Єлизавети II.

Цього тижня усі матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудуться у Великій Британії, розпочнуться без традиційного гімну турніру. Як повідомляє журналіст Daily Telegraph Бен Рамсбі у своєму Твіттері, УЄФА ухвалив подібне рішення у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети II.

Челсі та Ліверпуль не зустрінуться наступного вікенду – АПЛ перенесла три матчі восьмого туру

У вівторок, 13 вересня, Ліверпуль прийматиме на своєму полі Аякс. У середу, 14 вересня, Челсі на своєму полі зіграє із Зальцбургом, Манчестер Сіті – з дортмундською Боруссією, а Рейнджерс зустрінеться з Наполі.

Раніше через смерть королеви керівництво АПЛ перенесло сьомий тур чемпіонату та три матчі восьмого туру.

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