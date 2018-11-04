Матч против Ювентуса может стать последним для Моуринью у руля Манчестер Юнайтед

Уже в среду после матча Лиги чемпионов между Ювентусом и МЮ решиться тренерская судьба португальского специалиста.

По информации Mirror, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью будет уволен после матча с Ювентусом в случае поражения "красных дьяволов". Если МЮ проигрывает Ювентусу, то рискует остаться за бортом Лиги чемпионов.

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Вылет команды из престижного клубного турнира Европы подтолкнет руководство Юнайтед к решительным действиям, ведь клуб останется без дополнительных средств, которые гарантирует квалификация в плей-офф турнира.

Матч 4-го тура Лиги чемпионов Ювентус – Манчестер Юнайтед состоится в Турине, 7 ноября. После 3-х туров подопечные Моуринью занимают 2 место в квартете H. В активе "красных дьяволов" 4 пункта, что лишь на 2 очка больше, чем в Валенсии.

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