Динамо U-19 узнало соперника в 1/8 Юношеской лиги УЕФА – результаты жеребьевки
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Юношеской лиги УЕФА. Также УЕФА сформировал турнирную сетку вплоть до финала. Результаты жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".
Жеребьевка стартовала в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА и определила турнирную сетку аж до финала. Динамо U-19 пробилось в число 16-ти лучших команд Юношеской лиги УЕФА благодаря выездной победе над Депортиво в серии послематчевых пенальти.
Динамо U-19 – в 1/8 Юношеской лиги УЕФА: Киев выбил чемпиона Испании, кипер "привез" гол, но стал героем серии пенальти
В жеребьевке 1/8 финала приняли участие 8 победителей групп и 8 победителей стыковых матчей. В одну пару не могли попасть команды, соревновавшиеся на групповом этапе Пути Лиги чемпионов. То есть, команде Игоря Костюка не могла попасть Бенфика, с которой "бело-синие" играли в одной группе. Потенциальными соперниками Динамо были Зальцбург, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал Мадрид, Спортинг и Ювентус.
По итогам жеребьевки Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сыграет с лиссабонским Спортингом. Киевляне будут хозяевами.
Юношеская лига УЕФА, все пары 1/8 финала:
Ливерпуль – Генк
Реал Мадрид – Атлетико
АЗ Алкмаар – Ювентус
Динамо – Спортинг
Манчестер Юнайтед – Боруссия Д
Жилина – Зальцбург
ПСЖ – Севилья
Митьюлланд – Бенфика
Все стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА состоят из одной игры. Матчи 1/8 финала пройдут 1/2 марта. Четвертьфиналы – 15/16 марта. Поединки 1/2 финала запланированы на 22 апреля, а финал – на 25 апреля в Ньоне.
Юношеская лига УЕФА, все пары 1/4 финала:
Четвертьфинал-1: АЗ Алкмаар – Ювентус / Ливерпуль – Генк
Четвертьфинал-2: ПСЖ – Севилья / Жилина – Зальцбург
Четвертьфинал-3: Динамо – Спортинг / Митьюлланд – Бенфика
Четвертьфинал-4: Манчестер Юнайтед – Боруссия Д / Реал Мадрид – Атлетико
Юношеская лига УЕФА, пары 1/2 финала:
Победитель четвертьфинала-1 – Победитель четвертьфинала-3
Победитель четвертьфинала-4 – Победитель четвертьфинала-2