В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Юношеской лиги УЕФА. Также УЕФА сформировал турнирную сетку вплоть до финала. Результаты жеребьевки – в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка стартовала в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА и определила турнирную сетку аж до финала. Динамо U-19 пробилось в число 16-ти лучших команд Юношеской лиги УЕФА благодаря выездной победе над Депортиво в серии послематчевых пенальти.

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В жеребьевке 1/8 финала приняли участие 8 победителей групп и 8 победителей стыковых матчей. В одну пару не могли попасть команды, соревновавшиеся на групповом этапе Пути Лиги чемпионов. То есть, команде Игоря Костюка не могла попасть Бенфика, с которой "бело-синие" играли в одной группе. Потенциальными соперниками Динамо были Зальцбург, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал Мадрид, Спортинг и Ювентус.

По итогам жеребьевки Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА сыграет с лиссабонским Спортингом. Киевляне будут хозяевами.

Юношеская лига УЕФА, все пары 1/8 финала:

Ливерпуль – Генк

Реал Мадрид – Атлетико

АЗ Алкмаар – Ювентус

Динамо – Спортинг

Манчестер Юнайтед – Боруссия Д

Жилина – Зальцбург

ПСЖ – Севилья

Митьюлланд – Бенфика

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Все стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА состоят из одной игры. Матчи 1/8 финала пройдут 1/2 марта. Четвертьфиналы – 15/16 марта. Поединки 1/2 финала запланированы на 22 апреля, а финал – на 25 апреля в Ньоне.

Юношеская лига УЕФА, все пары 1/4 финала:

Четвертьфинал-1: АЗ Алкмаар – Ювентус / Ливерпуль – Генк

Четвертьфинал-2: ПСЖ – Севилья / Жилина – Зальцбург

Четвертьфинал-3: Динамо – Спортинг / Митьюлланд – Бенфика

Четвертьфинал-4: Манчестер Юнайтед – Боруссия Д / Реал Мадрид – Атлетико

Юношеская лига УЕФА, пары 1/2 финала:

Победитель четвертьфинала-1 – Победитель четвертьфинала-3

Победитель четвертьфинала-4 – Победитель четвертьфинала-2