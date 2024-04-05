Реал встретился с Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов-2016/17. Мадрид минимально выиграл на выезде, но мюнхенцы взяли реванш на Бернабеу. Игра перешла в овертаймы, где “сливочные” забили три гола.

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Один из них нельзя было засчитывать. Марсело проскочил нескольких соперников и вывалился один на один с вратарем, однако решил отдать пас Роналду на пустые ворота.

"Там был офсайд. Ну, идите теперь и жалуйтесь. Я знал, что там офсайд. "Боже". Но смотрю на лайнсмена, а он бежит в центр. Выдохнул. Конечно, я мог бить сам, но когда рядом Криштиану..." – сказал Марсело в подкасте Podpah.

Реал выиграл в том сезоне Лигу чемпионов, разгромив в финале Ювентус. Что интересно, Баварию тогда возглавлял нынешний тренер Реала Карло Анчелотти, а судил матч Кашшаи.

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