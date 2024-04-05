Реал зустрівся з Баварією у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2016/17. Мадрид мінімально виграв на виїзді, але мюнхенці взяли реванш на Бернабеу. Гра перейшла в овертайми, де "вершкові" забили три голи.

"Проклятий Роналду і скандальний фарс на "Бернабеу". Реакція ЗМІ на матч "Реал" – "Баварія"

Один з них не можна було зараховувати. Марсело проскочив кількох суперників і вивалився сам на сам з воротарем, однак вирішив віддати пас Роналду на порожні ворота.

"Там був офсайд. Ну, йдіть тепер і жалійтеся. Я знав, що там офсайд. "Боже". Але дивлюся на лайнсмена, а він біжить в центр. Видихнув. Звичайно, я міг бити сам, але коли поруч Кріштіану..." – сказав Марсело у подкасті Podpah.

Реал виграв у тому сезоні Лігу чемпіонів, розгромивши у фіналі Ювентус. Що цікаво, Баварію тоді очолював нинішній тренер Реала Карло Анчелотті, а судив матч Кашшаї.

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