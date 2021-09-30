"Бавария есть Бавария, но нужно проявлять характер и взрослеть. Нельзя так безвольно проигрывать.

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Пенальти здесь ни к чему. Рано или поздно немцы своего бы добились. Команда безвольно проиграла матч. Все. Такой команде можно проиграть, но не так. Не стоит все сваливать на пенальти. Если брать игру в целом, то сколько ошибок было в середине поля со стороны Динамо, обрезок. Так нельзя играть, это все-таки чемпион Украины, обладатель Кубка.

Ошибками Баварии в защите киевляне не воспользовались. Надо, чтобы был нападающий. Без форварда сложно играть в футбол. Гармаш на позиции нападающего – такое проходит в чемпионате Украины, но на таком серьезном уровне – нет. Теперь надо бороться с Барселоной, которая сейчас в плохом состоянии. Надо бороться с испанцами за третье место в группе", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.com.

Напомним, после двух туров ЛЧ Бавария уверенно возглавляет квартет Е (6 очков), а Динамо с одним пунктом расположилось третьим. Бенфика идет второй, имея 4 зачетных балла в активе, а Барселона с нулем оказалась на дне.

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