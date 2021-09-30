"Баварія є Баварія, але потрібно проявляти характер і дорослішати. Не можна так безвольно програвати.

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Пенальті тут ні до чого. Рано чи пізно німці свого б домоглися. Команда безвольно програла матч. Все. Такій команді можна програти, але не так. Не варто все спихати на пенальті. Якщо брати гру загалом, то скільки помилок було в середині поля з боку Динамо, обрізок. Так не можна грати, це все-таки чемпіон України, володар Кубка.

Помилками Баварії у захисті кияни не скористалися. Треба, щоб був нападник. Без форварда складно грати в футбол. Гармаш на позиції нападника – таке проходить в чемпіонаті України, але на такому серйозному рівні – ні. Тепер треба боротися з Барселоною, яка зараз в поганому стані. Треба боротися з іспанцями за третє місце в групі", – сказав Маркевич у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, після двох турів ЛЧ Баварія впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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