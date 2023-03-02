Украинский тренер Мирон Маркевич высказался по поводу борьбы СК Днепр-1, Шахтера и Динамо за чемпионство УПЛ и места в Лиге чемпионов.

– СК Днепр-1 станет чемпионом, если нет – то почему?

– Основная проблема – скамейка запасных мала. Довбик выпал – и уже проблемы, а по ходу второго круга может еще кто-нибудь. Это основная проблема. Я вижу это так.

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– Адаптация новичков будет играть важную роль?

– Вы правильно сказали об адаптации. Это не так просто. Хотелось, чтобы Днепр-1 двигался вперед, как в первом круге. Будет тяжело им закрепиться на первом месте. Динамо и Шахтер не стоят на месте. Хотелось, чтобы была интрига до конца.

– Динамо может впервые со времен Блохина опуститься ниже зоны Лиги чемпионов?

– Ушли опытные футболисты. Есть школа, кого-то еще доберут. Надежда на то, что Луческу знает, как работать. Будет тяжело. Забарный и Цыганков являлись определяющими игроками. Трудно им будет бороться за место в ЛЧ, – цитирует Маркевича Украинский футбол.

Напомним, только команды, которые финишируют первыми и вторыми, смогут попасть в квалификацию самого престижного евротурнира. Пока ситуация на вершине УПЛ следующая: у днепрян – 35 очков, у дончан – 33, а у киевлян – 30.

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