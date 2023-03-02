Український тренер Мирон Маркевич висловився щодо боротьби СК Дніпро-1, Шахтаря й Динамо за чемпіонство УПЛ та місця у Лізі чемпіонів.

– СК Дніпро-1 стане чемпіоном, якщо ні – то чому?

– Основна проблема – лавка запасних мала. Довбик випав – і вже проблеми, а по ходу другого кола може ще хтось. То є основна проблема. Я бачу то так.

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– Адаптація новачків відіграватиме визначну роль?

– Ви правильно сказали про адаптацію. То не так просто. Хотілося, щоб Дніпро-1 рухався вперед, як у першому колі. Буде важко їм закріпитися на першому місці. Динамо та Шахтар не стоять на місці. Хотілося, щоб була інтрига до кінця.

– Динамо може вперше з часів Блохіна опуститися нижче зони Ліги чемпіонів?

– Пішли досвідчені футболісти. Є школа, когось ще доберуть. Надія на то, що Луческу знає, як працювати. Буде важко. Забарний та Циганков були визначальними гравцями. Важко їм буде боротися за місце в ЛЧ, – цитує Маркевича Український футбол.

Нагадаємо, лише команди, які фінішують першими і другими, зможуть потрапити у кваліфікацію найпрестижнішого євротурніру. Наразі ситуація на вершині УПЛ наступна: у дніпрян – 35 очок, у донеччан – 33, а в киян – 30.

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