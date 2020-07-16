Маркевич: Ни Динамо, ни Заря, ни Десна не готовы к Лиге чемпионов

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич высказался о шансах претендентов на серебро УПЛ в самом престижном еврокубковом турнире.

"Не хочу никого обижать, но ни Динамо, ни Заря, ни Десна не готовы к Лиге чемпионов. Даже на успешное выступление в квалификации Лиги чемпионов с тем составом, который имеет каждая из команд, рассчитывать будет трудно.

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Надо серьезно усиливаться. Да и для Лиги Европы этого будет явно недостаточно. Как для прохождения квалификации, так и для группового раунда. Уровень чемпионата Украины, к сожалению, посредственный, а для решения более или менее серьезных вопросов в еврокубках нужны соответствующие футболисты", – сказал Маркевич в комментарии изданию Footboom.

Напомним, за два круга до конца сезона на вторую строчку чемпионата Украины, которая дает право на квалификацию в Лиге чемпионов, претендуют сразу три команды. После 30-ти туров Десна с 55 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ, отставая от Зари и Динамо на два и один пункт соответственно.

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