Марез и еще 3 игрока претендуют на звание лучшего в 4 туре Лиги чемпионов

Рияд Марез (слева) в матче с Шахтером / фото: ФК Шахтер

УЕФА объявил 4-х номинантов на звание лучшего игрока 4 тура группового турнира Лиги чемпионов 2018/19.

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн, вингер Манчестер Сити Рияд Марез, нападающий Реала Карим Бензема и форвард Црвены Звезды Милан Павков претендуют на звание лучшего игрока по итогам 4 тура ЛЧ 2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Кейн и Павков своими дублями принесли своим командам победу над ПСВ и Ливерпулем соответственно. Марез забил гол и отдал 2 ассиста в поединке против Шахтера, а Бензема отличился дублем и голевой передачей в матче с чешской Викторией.

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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