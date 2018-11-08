Марез та ще 3 гравці претендують на звання найкращого у 4 турі Ліги чемпіонів

Ріяд Марез (зліва) в матчі з Шахтарем / фото: ФК Шахтар

УЄФА оголосив 4-х номінантів на звання найкращого гравця 4 туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19.

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн, вінгер Ман Сіті Ріяд Марез, нападник Реала Карім Бензема та форвард Црвени Звезди Мілан Павков претендують на звання найкращого гравця за підсумками 4 туру ЛЧ 2018/19, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Кейн та Павков своїми дублями принесли своїм командам перемогу над ПСВ та Ліверпулем відповідно. Марез забив гол та віддав 2 асисти у поєдинку проти Шахтаря, а Бензема відзначився дублем та гольовою передачею в матчі з чеською Вікторією.

Голосування проходить на офіційному сайті УЄФА.

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