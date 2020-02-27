Марадона назвал клуб, в котором бы хотел видеть Месси

Легендарный аргентинец Диего Марадона высказался относительно своего соотечественника Лионеля Месси.

"Мне бы хотелось встретиться с Месси. Он прибыл на Сан-Паоло (стадион Наполи – прим.), когда у команды начался спад. Месси никогда не жил так, как я, но он может спокойно играть в Неаполе.

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Давайте уточним: он не смог сделать то, что я, но я бы хотел, чтобы у Наполи был Месси", – цитирует Марадону Football Italia.

Напомним, вчера, 25 февраля, Наполи и Барселона не смогли выявить сильнейшего в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок завершился вничью 1:1. Ответный матч пройдет на Камп Ноу 18 марта в 22:00. К слову, Марадона играл за неаполитанский клуб с 1984 по 1991 год.

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