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Марадона назвал клуб, в котором бы хотел видеть Месси

07:30 192 Читати українською
Марадона назвал клуб, в котором бы хотел видеть Месси
Диего Марадона / Фото из открытых источников

Легендарный аргентинец Диего Марадона высказался относительно своего соотечественника Лионеля Месси.

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

"Мне бы хотелось встретиться с Месси. Он прибыл на Сан-Паоло (стадион Наполи – прим.), когда у команды начался спад. Месси никогда не жил так, как я, но он может спокойно играть в Неаполе.

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Давайте уточним: он не смог сделать то, что я, но я бы хотел, чтобы у Наполи был Месси", – цитирует Марадону Football Italia.

Напомним, вчера, 25 февраля, Наполи и Барселона не смогли выявить сильнейшего в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок завершился вничью 1:1. Ответный матч пройдет на Камп Ноу 18 марта в 22:00. К слову, Марадона играл за неаполитанский клуб с 1984 по 1991 год.

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