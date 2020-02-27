Марадона назвав клуб, в якому б хотів бачити Мессі

Легендарний аргентинець Дієго Марадона висловився щодо свого співвітчизника Ліонеля Мессі.

"Мені б хотілось зустрітися з Мессі. Він прибув на Сан-Паоло (стадіон Наполі – прим.), коли у команди почався спад. Мессі ніколи не жив так, як я, але він може спокійно грати в Неаполі.

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Давайте уточнимо: він не зміг зробити те, що я, але я б хотів, щоб у Наполі був Мессі", – цитує Марадону Football Italia.

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, Наполі і Барселона не змогли виявити сильнішого у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився унічию 1:1. Матч-відповідь пройде на Камп Ноу 18 березня о 22:00. До слова, Марадона грав за неаполітанський клуб з 1984 по 1991 рік.

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