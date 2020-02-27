toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІОН - ЮВЕНТУС БЕНФІКА - ШАХТАР

Марадона назвав клуб, в якому б хотів бачити Мессі

07:30 1023 Читать на русском
Марадона назвав клуб, в якому б хотів бачити Мессі
Дієго Марадона / Фото з відкритих джерел

Легендарний аргентинець Дієго Марадона висловився щодо свого співвітчизника Ліонеля Мессі.

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

"Мені б хотілось зустрітися з Мессі. Він прибув на Сан-Паоло (стадіон Наполі – прим.), коли у команди почався спад. Мессі ніколи не жив так, як я, але він може спокійно грати в Неаполі.

Наполі – Барселона: Марадона побажав Мессі провалу в поєдинку Ліги чемпіонів

Давайте уточнимо: він не зміг зробити те, що я, але я б хотів, щоб у Наполі був Мессі", – цитує Марадону Football Italia.

Нагадаємо, вчора, 25 лютого, Наполі і Барселона не змогли виявити сильнішого у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився унічию 1:1. Матч-відповідь пройде на Камп Ноу 18 березня о 22:00. До слова, Марадона грав за неаполітанський клуб з 1984 по 1991 рік.

Наполі – Барселона: несправедливий результат, тактична перемога Гаттузо і провал Мессі на території Марадони

blog_ava
Реал – Манчестер Сіті: Гвардіола прокоментував вольову перемогу "містян" на Сантьяго Бернабеу
08:25
2100
Теги
Ліга чемпіонів Ліга чемпіонів 2019/20 Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Наполі Наполі Італія Дієго Марадона Дієго Марадона Наполі - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
54
хв
Бенфіка
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук